Hatay'da Motosiklet ve Beton Mikseri Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Antakya ilçesinde bir motosiklet, beton mikseriyle çarpıştı. Kazada motosikletten bir kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.A.M. idaresindeki 31 ASD 487 plakalı beton mikseri, Antakya-Reyhanlı yolunun Arkeoloji Müzesi mevkisinde, Ali U'nun (43) kullandığı 31 AGE 862 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu konumunda bulunan Mustafa A'nın (30) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan Ali U, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel