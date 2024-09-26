Hatay'da Motosiklet Tamircilerine Denetim: 23 İş Yeri Kontrol Edildi

HATAY'da motosiklet tamircilerine yönelik yapılan uygulamada 23 iş yeri denetlendi, 175 motosiklet kontrol edildi. Ruhsatsız 5 iş yeri ve vergi levhası olmayan 1 iş yerine idari işlem yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 25 Eylül'de İskenderun ilçesi genelinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan uygulama kapsamında 23 işyeri denetlendi. 175 motosikletin kontrol edildiği uygulamada 68 kişi sorgulandı. Yapılan denetimler sonucunda 1 motosiklet trafikten men edildi. 5 işyerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği ve 1 işyerinin vergi levhası olmadığı tespit edilerek idari işlemler yapıldı.