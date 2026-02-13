Haberler

Hatay'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne ceza uygulandı

Antakya ilçesinde trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsü, sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine yakalanarak 21 bin 846 lira ceza aldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 21 bin 846 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli S.Y, Alazı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalandı.

Ekipler, motosiklet sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı 21 bin 846 lira ceza uyguladı.

