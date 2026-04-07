Samandağ ilçesinde ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ciple çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde ciple çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücünü hastaneye kaldırıldı.
Sutaşı Mahallesi'nde Y.S'nin kullandığı ciple E.U. idaresindeki motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say