Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Haberler

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Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyelere çıkarılması amacıyla motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İl genelinde 29 ekip ve 53 personelin katılımıyla gerçekleşen kontrollerde 1651 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi.

Denetimde, kural ihlalinde bulunan 388 sürücüye idari para cezası uygulandı.

AA / Salim Taş - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Güncel, Haberler

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