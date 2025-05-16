Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Payas ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Bedirhan Açıkgöz yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Payas ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan motosikletin sürücüsü Bedirhan Açıkgöz (16) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özkul Çolak Caddesi'nde meydana geldi. Bedirhan Açıkgöz yönetimindeki 57 AGC 073 plakalı motosiklet, yol kenarında park halindeki 33 DFB 120 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Açıkgöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Açıkgöz'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Bedirhan Açıkgöz toprağa verildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nedeni de belli! Trendyol 1. Lig'de VAR kalkıyor

Nedeni de belli! 1. Lig'de VAR kalkıyor
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Cenk Tosun Fenerbahçe defterini kapattı

Sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılıyor
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Ünlü sunucudan bomba itiraf: Tuvalette cinsel temasta bulunuyorlardı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.