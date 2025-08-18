Hatay'da Motosiklet Kazasında 9 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazasında 9 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, motosikletin yolda yürüyen bir aileye çarpması sonucu 9 aylık bebek hayatını kaybetti. Kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü belgesiz ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletin yolda yürüyen aileye çarpması sonucu bebek arabasındaki 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Enes B'nin (16) kullandığı 31 AUK 783 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi'nde bebek arabasıyla yolun sağında yürüyen aileye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile yaya Emine Bilgin (55), kızı Fatma Nur Bilgin (18), torunları Miraç Yivli (3) ve 9 aylık Miran Yivli, sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan bebek arabasındaki Miran Yivli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü belgesinin bulunmadığı ve 0,67 promil alkollü olduğu belirlenen Enes B, tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ölen bebeğin annesinin, kaza sırasında işte olduğu öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, ailenin yolda yürümesi ve motosikletin trafikte seyretmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ yaşamını yitirdi

Türk Halk Müziği'nin usta isminden acı haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.