Hatay'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı
Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletten bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ACB 707 plakalı otomobil, Subaşı Mahallesi'nde G.K. yönetimindeki 31 ABB 840 plakalı motosiklete çarptı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Dilara Karataş (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Karataş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel