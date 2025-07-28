Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Emircan Çeliktoz, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada 3 yaşındaki K.D. da yaralandı ve tedavi altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

C.C. idaresindeki 27 BBA 299 plakalı tır, 24 Temmuz'da Çaylı Mahallesi otoban bağlantı yolunda, Emircan Çeliktoz (19) yönetimindeki 31 VD 350 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki K.D. (3) Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Çeliktoz daha sonra sevk edildiği İskenderun ilçesindeki özel bir hastanede 4 gün sonra hayatını kaybetti.

K.D'nin ise Dörtyol Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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