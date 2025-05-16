Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Payas ilçesinde motosikletli bir gencin park halindeki tıra çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. 16 yaşındaki Emirhan Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Hatay'ın Payas ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta, 16 yaşındaki Emirhan Açıkgöz'ün 57 AGC 073 plakalı motosikletiyle park halindeki tıra çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntüde, Açıkgöz'ün, yola çıkan otomobile çarpmamak için motosikletiyle manevra yapması ve duramayarak park halindeki tıra çarpması yer aldı.

Payas'ta 14 Mayıs'ta meydana gelen kazada Emirhan Açıkgöz hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Ekrem İmamoğlu dahil 31 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar
Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti

Aldatılan koca, karısına sürpriz doğum günü yapıp ilişkisini ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gabby Allen eski sevgilisine adeta nispet yaptı! Formda vücuduyla göz kamaştırdı

Ayrılık sonrası ünlü yarışmacıdan iddialı fotoğraf!
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikler yürürlüğe girdi

Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.