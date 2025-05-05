Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde plakasız motosikletle Özerli Köprüsü'nden düşen 19 yaşındaki Muhammed Enes Oral, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde köprüden yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammed Enes Oral'ın (19) kullandığı plakasız motosiklet, dün Özerli Köprüsü'nden aşağı yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Oral, sağlık ekibince kaldırıldığı İskenderun ilçesindeki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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