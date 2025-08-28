Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Ağır Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde bir motosiklet kazasında sürücü Abdullah Çadırlı ağır yaralanırken, arkadaki Ökkeş Toprak hayatını kaybetti. Kaza, Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde yol kenarındaki kanalete çarpan motosikletin sürücüsü Abdullah Çadırlı ağır yaralandı, arkasındaki Ökkeş Toprak ise hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde, Yuvalı Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Çadır'ın kontrolünü yitirdiği 33 AOG 613 plakalı motosiklet, yol kenarındaki kanalete çarptı. Motosikletten savrulan Abdullah Çadır ile arkasındaki Ökkeş Toprak, asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Ökkeş Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Abdullah Çadırlı ise ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Kasım NARCI - Kamera: HASSA, (Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edildi

Bakan Memişoğlu duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başlıyor
