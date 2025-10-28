Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
M.Z.K. yönetimindeki 31 AVB 099 plakalı motosiklet ile L.C.Ş. idaresindeki 01 BAU 599 plakalı motosiklet, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosikletteki 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel