Hatay'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Z.K. yönetimindeki 31 AVB 099 plakalı motosiklet ile L.C.Ş. idaresindeki 01 BAU 599 plakalı motosiklet, Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
