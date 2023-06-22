Hatay'da Motosiklet Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti. Atacan Altın'ın (21) kullandığı 31 MAF 56 plakalı motosiklet, Samandağ-Arsuz sahil yolunun Şahlankaya mevkisinde uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ve arkasındaki kuzeni Hasan Altın'ın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kuzen hayatını kaybetti.
UÇURUMA YUVARLANDIAtacan Altın'ın kullandığı motosiklet, Samandağ-Arsuz sahil yolunun Şahlankaya mevkisinde uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KUZEN DE YAŞAMINI YİTİRDİSağlık ekipleri, sürücü ve arkasındaki kuzeni Hasan Altın'ın (20) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, kaza yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel