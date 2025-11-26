Hatay'da Motosiklet ile Tır Çarpıştı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Antakya'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Salah Ghneem, ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antakya-İskenderun kara yolunda Suriye uyruklu Salah Ghneem'in (66) kullandığı 34 ME 9060 plakalı motosiklet ile M.K. (28) idaresindeki 63 AIR 566 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ghneem, sağlık ekibince kaldırıldığı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Tır sürücü M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.