Hatay'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon: 2 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli, emniyet güçlerinin operasyonu sonucu tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ve Reyhanlı'daki motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Hatay'ın Reyhanlı ve Dörtyol ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kışlalar Mahallesi ile Reyhanlı Bağlar Mahallesi'ndeki motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyonunda Dörtyol ilçesinde R.A, Reyhanlı ilçesinde de H.G. yakalandı.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel