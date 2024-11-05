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Hatay'da Motosiklet Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Motosiklet Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Samandağ ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki dereye devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yaralanan sürücüyü dereden çıkararak, sağlık ekibine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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