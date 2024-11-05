Hatay'da Motosiklet Dereye Devrildi: Sürücü Yaralandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkarak dereye devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. H.A. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yaralanan sürücüyü dereden çıkararak, sağlık ekibine teslim etti. Yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.