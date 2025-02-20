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Hatay'da Motosiklet Atölyesinde Yangın Çıktı

Hatay'da Motosiklet Atölyesinde Yangın Çıktı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir motosiklet tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir motosiklet tamir atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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