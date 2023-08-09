Hatay'da moloz yığınlarının bulunduğu alanda yangın çıktı
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Hatay'ın Defne ilçesinde, Tavla-Yeniçağ Mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda molozlarda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Hatay'da Defne ilçesinde moloz yığınlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Tavla-Yeniçağ Mahalleleri arasında bulunan çöplük alanda meydana geldi. Çöplük alandaki molozlarda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel