Hatay'da Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede çıkan yangın söndürüldü

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede çıkan yangın söndürüldü.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde (MOBSAN) bulunan bir işletmenin girişindeki tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.