Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde misinaya dolanan yunus balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde misinaya dolanan yunus balıkçılar tarafından kurtarıldı.

İskenderun Körfezi'nde balıkçılar, su yüzeyinde hareket etmekte güçlük çeken yunusu fark etti.

Yunusun misinaya dolandığını anlayan balıkçılar, misinayı bıçakla keserek yunusu kurtardı.

Bir süre teknenin etrafında dolanan yunus, daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar yunusu kurtarma anını, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

Misinaya dolanan yunusu balıkçılar kurtardı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

title