Hatay'da Minibüs Yayaya Çarptı: Kadın Hastaneye Kaldırıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde minibüsün çarptığı 33 yaşındaki kadın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Belen-İskenderun kara yolunda meydana geldi.
Hatay'ın Belen ilçesinde minibüsün çarptığı yaya hastanede tedaviye alındı.
Bashır F'nin (36) kullandığı 33 AVU 244 plakalı minibüs, Belen- İskenderun kara yolu Muhlisali Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kısmet A'ya (33) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel