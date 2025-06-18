Hatay'da Minibüs Kule Vince Çarptı, 4 Yaralı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kulenin ayağındaki beton bloka çarpan minibüste 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kule vincin ayağında bulunan beton bloka çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan minibüs, Mağaracık Mahallesi'ndeki şantiye alanında kontrolden çıkarak kule vincin ayağındaki beton bloka çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve araçtaki 3 kişi, ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel