TIR'la çarpışan minibüs devrildi: 14 yaralı

Güncelleme:
Hatay'da kavşaktan dönen bir TIR ile çarpışan minibüs, 2 park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada 14 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İskenderun- Hatay karayolu Arpaderesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, kavşaktan döndüğü sırada seyir halindeki minibüsle çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarparak, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan 14 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Devrilen minibüsün kaldırılmasının ardından karayolu araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

