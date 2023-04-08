HATAY'DA MİNİBÜS GARAJI, ARAÇ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki Minibüs Garajı, depremden hasar gören afetzedelere ait araçlara ev sahipliği yapıyor. Depremden önce her gün onlarca minibüsün uğrak noktası olan garaja gelenler kullanılamaz hale gelen araçlarını hurdacılara satıyor. Bazıları ise çekicilerle onarılacak durumda olan araçlarını yakın kentlerdeki tamircilere taşıtıyor.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkazdan çıkarılan araçlardan bazıları, merkez Antakya ilçesindeki İlçeler Arası Minibüs Garajı'na getirildi. Depremden önce her gün onlarca minibüsün uğrak noktası olan garaja gelen araç sahipleri, kullanılamaz hale gelen araçlarını hurdacılara satıyor. Bazıları ise çekicilerle onarılacak durumda olan araçlarını yakın kentlerdeki tamircilere taşıtıyor.

'BURASI ARAÇ MEZARINA DÖNDÜ'

Minibüs garajının araç mezarlığına döndüğünü kaydeden çevre esnaflarından Mustafa Kargı, Buradan ilçelere ve yakın illere giden minibüslerimiz vardı. Halk otobüsleri de bu garaja uğruyordu. Biz depremi köyde yaşadık. Çok aşırı şiddette bir deprem yaşandı. Buradaki enkazların altında, binaların çevresinde kalan araçları ekipler, buraya getiriyorlar. Araç mezarlığı giibi oldu. Bu araçlardan binlerce fazlası arkadaşlarımız dostlarımız gitti dedi.

'KİMİ SATIYOR KİMİ DE ONARIYOR'

Çekici hizmeti veren Mustafa Erenulu ise mağdur vatandaşların araçlarını taşıdıklarını belirterek, Çok acı bir durum. Biz buraya geldik. Mağdur vatandaşların araçlarını taşıyoruz. Buraya sahipleri geliyor emniyetten evrak alıyorlar. Ona istinaden araçlarını istedikleri yere bırakıyoruz. Genelde araçlarını onarmaya götürüyorlar. Sahipleri olmayan araçlar burada kalıyor. Yapılmayacak durumda olan araçlar burada satılıyor. Onarılacak boyutta olanları da tamirhanelere taşıyoruz diye konuştu.