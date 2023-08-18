Hatay'da mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mala zarar verme ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Zanlılarla birlikte ruhsatsız bir tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Hatay'da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde E.Y, M.H.T. ve E.Y., mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alındı. Zanlılarla birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY