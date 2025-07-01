Hatay'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü

Hatay'da Makilik Alanda Yangın Söndürüldü
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çöğürlü mahallesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çöğürlü Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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