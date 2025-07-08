Hatay'da Makilik Alanda Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Etti

Hatay'da Makilik Alanda Yangın Çıktı, Ekipler Müdahale Etti
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları devam ediyor.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde makilin alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gece saatlerinde ilçeye bağlı Huzurlu Mahallesi ile Tomruksuyu Mahallesi çevresindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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