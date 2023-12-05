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Hatay'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

5 Aralık 2023 22:39 Son Güncelleme: 22:40 Abone Ol

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak kediyi indirdi. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirlendi ve doğaya salındı.