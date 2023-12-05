Hatay'da mahsur kalan kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç kullanarak kediyi indirdi. Kedinin sağlık durumu iyi olduğu belirlendi ve doğaya salındı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince indirildi.
Saraykent Mahallesi'nde bir kedinin uzun süredir ağaçta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, merdivenli araç yardımıyla kediyi indirdi.
Sağlık durumu iyi olduğu anlaşılan kedi, doğaya salındı.