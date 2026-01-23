Haberler

Hatay'da lastik deposunda yangın

Güncelleme:
Dörtyol ilçesindeki bir lojistik firmasının lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir lojistik firmasının içerisinde lastik bulunan depo bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, 18.00 sıralarında Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasının lastik deposunda çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, çevre ilçelerden de destek ekipler, bölgeye yönlendirildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

