Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'da kuyuya düşen köpek yavrusu kurtarıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kuyuya düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı.

Alsancak Mahallesi'nde telekomünikasyon şirketine ait 3 metre derinlikteki kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpek yavrusunun kuyuya düştüğünü belirledi.

Ekipler, kuyuya merdivenle inerek hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Görevliler, köpek yavrusunu kontrollerinin ardından doğaya bıraktı.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Kırıkhan İtfaiye Hatay Güncel Haberler

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