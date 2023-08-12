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Hatay'da kuyuya düşen eşek iş makinasıyla kurtarıldı

Güncel Haberler

Hatay'ın Hassa ilçesinde alt yapı çalışmaları sırasında bir eşek kuyuya düştü. Ekipler, iş makinasıyla gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonuyla eşeği kuyudan çıkartarak sahibine teslim etti.

Hatay'da kuyuya düşen eşek, ekiplerin iş makinasıyla yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde ekiplerin yürüttüğü alt yapı çalışmaları esnasında bir eşek bölgedeki kuyuya düştü. Ekipler, vatandaşların yardım istemesi üzerine iş makinasıyla kurtarma operasyonu başlattı. Yaklaşık 20 dakika süren zorlu operasyon ile eşek düştüğü kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Güncel Haberler

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