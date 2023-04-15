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Hatay'da kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düşen buzağı itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Güncel Haberler

Yayladağı ilçesinde kuyuya düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayladağı ilçesinde kuyuya düşen buzağı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bozlu Mahallesi'nde, kuyuya düşen buzağı, sahibinin müdahalelerine rağmen bulunduğu yerden çıkarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halat yardımıyla buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.

Durumunun iyi olduğu anlaşılan buzağı, sahibine teslim edildi.???????

Kaynak: AA / Güncel

Yayladağı İtfaiye Güncel Haberler

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