Hatay'da Kuvvetli Rüzgar Sokakta Çöp Konteynerini Sürükledi

HATAY'ın Antakya ilçesine etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sokakta sürüklenen çöp konteyneri, trafikte tehlike yaratırken, park halindeki araçlara çarptı.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Gülderen Mahallesi'nde bir çöp konteyneri yolda metrelerce sürüklendi, seyir halindeki araçlara tehlike yarattı. Savrulan konteyner park halindeki araçlara çarparak durabildi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde konteynerin rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği, çevredeki vatandaşların ise durumu şaşkınlıkla izlediği görüldü.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,