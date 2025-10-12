Hatay'da Kuvvetli Rüzgar Sokakta Çöp Konteynerini Sürükledi
Antakya ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bir çöp konteynerini yolda metrelerce sürükledi. Konteyner, park halindeki araçlara çarparak durdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.
HATAY'ın Antakya ilçesine etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sokakta sürüklenen çöp konteyneri, trafikte tehlike yaratırken, park halindeki araçlara çarptı.
İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Gülderen Mahallesi'nde bir çöp konteyneri yolda metrelerce sürüklendi, seyir halindeki araçlara tehlike yarattı. Savrulan konteyner park halindeki araçlara çarparak durabildi. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde konteynerin rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği, çevredeki vatandaşların ise durumu şaşkınlıkla izlediği görüldü.
Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel