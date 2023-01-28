Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Güncel Haberler

Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Hatay'ın İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Üç ilçede akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle ilçelerin meydanlarında bulunan Türk bayrağı yırtıldı, çöp konteynerleri devrildi.

Belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alırken, kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel

İskenderun Arsuz Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title