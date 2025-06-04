Hatay'da Kurban Bayramı Öncesi Otobüs Terminali'nde Denetim

Hatay'da Kurban Bayramı Öncesi Otobüs Terminali'nde Denetim
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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirerek, otobüs şoförlerine trafik kurallarını hatırlattı ve bilgilendirici broşürler dağıttı.

Hatay'da polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesi Antakya Otobüs Terminali'nde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bayram dolayısıyla hareketlilik arttığı otobüs terminalinde araçları kontrol etti.

Otobüs şoförlerini trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran ekipler, bilgilendirici broşür dağıttı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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