Hatay'da künefe malzemeleri arasına gizlenmiş 1648 sentetik ecza bulundu - Haberler

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Hatay'da künefe malzemeleri arasına gizlenmiş 1648 sentetik ecza bulundu

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da künefe malzemeleri arasına gizlenmiş 1648 sentetik ecza bulundu

Hatay'da otobüs terminalinde künefe yapım malzemelerinin bulunduğu koliye gizlenmiş 1648 sentetik ecza ele geçirildi.

HATAY (AA) - Hatay'da otobüs terminalinde künefe yapım malzemelerinin bulunduğu koliye gizlenmiş 1648 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Hatay Şehirlerarası Otobüs Terminalinden uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler terminalde, künefe yapım malzemelerinin yer aldığı kolilerin içine gizlenmiş 1648 sentetik ecza tespit etti.

Olayla ilgili E.Y. gözaltına alındı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hatay, Güncel, Haberler

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