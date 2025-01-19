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Hatay'da Kumar ve Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Hatay'da Kumar ve Tefecilik Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Hatay'ın Antakya ilçesinde, kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, zanlıların adreslerinde büyük miktarda para ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, kumar oynattıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen Z.S, M.S, H.S. ile İ.A. yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 1 milyon 379 bin 95 lira, 28 bin 700 dolar, 300 avro, 16 senet, 10 alacak verecek defteri, 5 tapu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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