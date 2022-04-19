Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza verildi
AA - Burak Milli - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uygulandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde 3 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
Masadaki 880 lira ile oyun kartlarına el koyan polis, 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uyguladı.
İş yeri sahibine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.
AA / Burak Milli - Güncel