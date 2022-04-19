Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza verildi

AA - Burak Milli - Güncel
 - Güncelleme:
Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uygulandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kumar oynadıkları tespit edilen 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çaylı Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde 3 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Masadaki 880 lira ile oyun kartlarına el koyan polis, 3 kişiye 5 bin 448 lira ceza uyguladı.

İş yeri sahibine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Dörtyol, Hatay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title