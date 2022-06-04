Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza verildi - Haberler

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Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza verildi

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza verildi

İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza kesildi.

İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynadığını tespit etti.

Masadaki 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Çay Güncel Haberler

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