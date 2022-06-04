Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza verildi - Haberler

Hatay'da kumar oynayan 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza verildi İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza kesildi. İskenderun ilçesinde kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'ndeki denetimlerde bir iş yerinde kumar oynadığını tespit etti. Masadaki 3 kişiye 4 bin 457 lira ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamaktan işlem yapıldı. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hisarcık Çay Güncel Haberler

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