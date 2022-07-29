Hatay'da kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira para cezası uygulandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim yaptı. Ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza kesti. İş yeri sahibi S.D. hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Erdal Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.