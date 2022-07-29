Hatay'da kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza

Hatay'da kumar oynayan 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira para cezası uygulandı.

 - Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine denetim yaptı.

Ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 17 kişiye 30 bin 923 lira ceza kesti.

İş yeri sahibi S.D. hakkında da "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title