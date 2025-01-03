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Hatay'da Kumar Oynayan 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza

Hatay'da Kumar Oynayan 14 Kişiye 129 Bin Lira Ceza
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İskenderun'da kumar oynarken yakalanan 14 kişiye toplamda 129 bin 374 lira ceza kesildi. Ayrıca, iş yerinde yapılan aramada tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynayan 14 kişiye 129 bin 374 lira ceza kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması ile kumar oyunlarına, aranan şahısların suç ve suçluların yakalanması için Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinde denetim yapıldı.

Ekipler, yaptığı kontrollerde 994 bin lira değerinde 412 oyun pulu, 54 iskambil kağıdı ile birlikte masa etrafında bulunan 14 kişiyi yakaladı. Ekipler, şüphelilere kumar oynamaktan toplam 129 bin 374 lira ceza ve idari işlem uygularken, iş yeri sahibi Ş.E. ile iş yeri müdürü S.E. hakkında adli işlem yaptı.

Ayrıca cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan R.A. gözaltına alınıp, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İş yerindeki aramada ise tabanca, şarjör, 17 mermi ele geçirildi.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
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