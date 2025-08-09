Hatay'da Kumar Operasyonu: 12 Kişiye 110 Bin Lira Ceza

Hatay'da kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 110 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ve Payas ilçelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, oyun masasındaki 6 bin lira ile oyun malzemelerine de el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen 2 kişi hakkında ise adli işlem başlattı.