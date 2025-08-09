Hatay'da Kumar Operasyonu: 12 Kişiye 110 Bin Lira Ceza

Hatay'da Dörtyol ve Payas ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda kumar oynarken yakalanan 12 kişiye toplamda 110 bin lira ceza uygulandı. Kumar oyunlarına el konulurken, kumar oynanmasına yer sağladığı düşünülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ve Payas ilçelerinde belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi.

Adreslerde kumar oynadığı belirlenen 12 kişiye 110 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, oyun masasındaki 6 bin lira ile oyun malzemelerine de el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen 2 kişi hakkında ise adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
