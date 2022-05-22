Hatay'da &quot;Kültürlerin kaynaşması&quot; programı düzenlendi - Haberler

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Hatay'da "Kültürlerin kaynaşması" programı düzenlendi

AA - Hüseyin Yıldız - Güncel
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Hatay'da 'Kültürlerin kaynaşması' programı düzenlendi

???????Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliği düzenlendi.

??????? Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, "Kültürlerin Kaynaşması" etkinliği düzenlendi.

Hatay Erzurumlular Derneği ve Ahıska Türkleri Derneği tarafından ilçede bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yerel sanatçılar sahne aldı.

Erzurumlu aşıkların atışmasının da yer aldığı etkinlikte, katılımcılara cağ kebabı ve Hatay döneri ikram edildi.

AA / Hüseyin Yıldız - Güncel

Ahıska Türkleri, Kırıkhan, Düğün, Hatay, Güncel, Haberler

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