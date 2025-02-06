MSB'den teğmenler açıklaması: TSK'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar

TSK teğmenlerin neden ihraç edildiğini açıkladı
Mesut Hançer'in sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye gözümüzün önünden gitmiyor

Sözleri yürekleri dağladı: Geldi gelecek diye hala onu bekliyoruz
Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Bir yılda 293 bin kişilik artış
Ünlü alışveriş sitesine rekabet soruşturması açıldı

Ünlü alışveriş sitesine soruşturma

Hatay'da Kültürel Mirası Koruma Laboratuvarı Açıldı

Hatay'da Kültürel Mirası Koruma Laboratuvarı Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da kurulan restorasyon laboratuvarında, Japonya'nın katkılarıyla hasarlı taşınabilir kültür varlıklarının onarımı gerçekleştiriliyor. Restoratör ve konservatörlerin görev aldığı laboratuvar, kültürel mirasın restorasyonu için modern ekipmanlarla donatıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kurulan Hatay Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda teknolojik ekipmanların yardımıyla hasarlı taşınabilir kültür varlıkları onarılıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce depremlerin ardından hizmete alınan laboratuvarda, hasarlı kültür varlıklarının enkazından kurtarılan taşınabilir eserlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2024'te hayata geçirdiği "Kültürel Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında hibe desteği verdiği laboratuvarda, restoratör ve konservatörler görev alıyor.

Japonya Hükümetinin mikroskop, 3 boyutlu tarama cihazı, manuel forklift ve kimyasal saklama dolabı gibi teknolojik ekipmanlarla katkı sunduğu merkezde görüntüleme, projelendirme ve tespit çalışmaları yürütülüyor.

Enkazdan çıkarılan ahşap, tekstil, taş ve pişmiş toprak gibi taşınabilir eserlerin özenle ayrıştırıldığı laboratuvarda, kültürel mirasın restorasyonu sürüyor.

"Japonya olarak katkıda bulunduğumuz için çok memnunuz"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine, Hatay'ın çok önemli tarihi yapı ve kültürel varlıklara sahip olduğunu söyledi.

Depremlerde kentin bazı kültürel alanlarının hasar gördüğünü anımsatan Katsumata, "Depremin meydana geldiği dönemde sadece insanlar değil, bizim için de çok önemli olan kültürel ve tarihsel eserler de zarar gördü. Bu laboratuvarda inceleme ve araştırmalarda kullanılmak için gereken ekipmanları sağladığımız için çok memnunuz. Laboratuvarda çalışan kişiler ve uzmanlar, bu cihazları kullanarak bir an evvel restorasyonu gerçekleştirmek için çalışıyor." diye konuştu.

Katsumata, ülkelerin kültürel değerlerinin toplumların önemli bir parçası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kültür bakımından insanların hayatını daha iyiye, eserleri de sağlam şekle döndürebilmek çok önemli. Bizim toplumumuzda insan kültürü ve tarihini uyumlu şekilde devam ettirebilmekteyiz. Bundan dolayı bu konuda Japonya olarak katkıda bulunduğumuz için çok memnunuz. İnşallah yakında bu güzel müzenin (Hatay Arkeoloji Müzesi) restorasyonu tamamlandıktan sonra tekrar buraya gelip Türkiye ile bunu kutlamak istiyoruz."

"Ömürlerini uzatmak için gerekli tüm tedbirleri alınıyor"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de Hatay'daki laboratuvarda konservasyon, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Kentteki kültürel mirasın ayağa kaldırılması için tüm özenin gösterildiğini vurgulayan İnceciköz, şunları kaydetti:

"Restoratör ve konservatör arkadaşlarımız çeşitli teknolojik imkanları da kullanarak ahşaptan taş esere, pişmiş topraktan tekstil esere kadar her türlü taşınabilir eserlerimizin hem bakım onarımlarını yapıp hem de ömürlerini uzatmak için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Hatay'da kurduğumuz laboratuvarımıza dost ve kardeş ülkemiz Japonya tarafından çeşitli teknolojik aletlerin alınabilmesi için bir hibe çıkarıldı. Görüntüleme, projelendirme ve tespit amaçlarıyla birçok aleti laboratuvarımıza hediye ettiler. Depremin ilk gününden beri yanımızda olan Japon halkına teşekkür ediyoruz. Laboratuvarda, müzemizin içinde küçük de olsa hasar almış taşınabilir eserlerimiz başta olmak üzere mozaik ve taş eserlerimizin onarımı gerçekleştiriliyor."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
img

Hemcinslerine tavsiyeler veren kadına tepki yağıyor
img

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
img

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

Ünlü çiftin evliliği sona erdi! 50 milyon liralık tazminat az bulundu
Ebrar Karakurt Rusya'yı ayağa kaldırdı! Takım arkadaşıyla kavga etti, arabasını parçaladı

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Adıyaman sloganlarla inledi: Affetmek yok, helalleşmek yok

Özel ve Yerlikaya'nın yürüyüşe katıldığı şehir sloganlarla inledi
Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu

Real Madrid son anda kazandı! Olan Arda'ya oldu
CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz iddiası

CHP-Memleket birleşmesinde 30 milyonluk kriz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.