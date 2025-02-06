Hatay'da Kültürel Mirası Koruma Laboratuvarı Açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra kurulan Hatay Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı'nda teknolojik ekipmanların yardımıyla hasarlı taşınabilir kültür varlıkları onarılıyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce depremlerin ardından hizmete alınan laboratuvarda, hasarlı kültür varlıklarının enkazından kurtarılan taşınabilir eserlerin bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2024'te hayata geçirdiği "Kültürel Yerel Projelere Hibe Programı" kapsamında hibe desteği verdiği laboratuvarda, restoratör ve konservatörler görev alıyor.

Japonya Hükümetinin mikroskop, 3 boyutlu tarama cihazı, manuel forklift ve kimyasal saklama dolabı gibi teknolojik ekipmanlarla katkı sunduğu merkezde görüntüleme, projelendirme ve tespit çalışmaları yürütülüyor.

Enkazdan çıkarılan ahşap, tekstil, taş ve pişmiş toprak gibi taşınabilir eserlerin özenle ayrıştırıldığı laboratuvarda, kültürel mirasın restorasyonu sürüyor.

"Japonya olarak katkıda bulunduğumuz için çok memnunuz"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, AA muhabirine, Hatay'ın çok önemli tarihi yapı ve kültürel varlıklara sahip olduğunu söyledi.

Depremlerde kentin bazı kültürel alanlarının hasar gördüğünü anımsatan Katsumata, "Depremin meydana geldiği dönemde sadece insanlar değil, bizim için de çok önemli olan kültürel ve tarihsel eserler de zarar gördü. Bu laboratuvarda inceleme ve araştırmalarda kullanılmak için gereken ekipmanları sağladığımız için çok memnunuz. Laboratuvarda çalışan kişiler ve uzmanlar, bu cihazları kullanarak bir an evvel restorasyonu gerçekleştirmek için çalışıyor." diye konuştu.

Katsumata, ülkelerin kültürel değerlerinin toplumların önemli bir parçası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kültür bakımından insanların hayatını daha iyiye, eserleri de sağlam şekle döndürebilmek çok önemli. Bizim toplumumuzda insan kültürü ve tarihini uyumlu şekilde devam ettirebilmekteyiz. Bundan dolayı bu konuda Japonya olarak katkıda bulunduğumuz için çok memnunuz. İnşallah yakında bu güzel müzenin (Hatay Arkeoloji Müzesi) restorasyonu tamamlandıktan sonra tekrar buraya gelip Türkiye ile bunu kutlamak istiyoruz."

"Ömürlerini uzatmak için gerekli tüm tedbirleri alınıyor"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz de Hatay'daki laboratuvarda konservasyon, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Kentteki kültürel mirasın ayağa kaldırılması için tüm özenin gösterildiğini vurgulayan İnceciköz, şunları kaydetti:

"Restoratör ve konservatör arkadaşlarımız çeşitli teknolojik imkanları da kullanarak ahşaptan taş esere, pişmiş topraktan tekstil esere kadar her türlü taşınabilir eserlerimizin hem bakım onarımlarını yapıp hem de ömürlerini uzatmak için gerekli tüm tedbirleri alıyor. Hatay'da kurduğumuz laboratuvarımıza dost ve kardeş ülkemiz Japonya tarafından çeşitli teknolojik aletlerin alınabilmesi için bir hibe çıkarıldı. Görüntüleme, projelendirme ve tespit amaçlarıyla birçok aleti laboratuvarımıza hediye ettiler. Depremin ilk gününden beri yanımızda olan Japon halkına teşekkür ediyoruz. Laboratuvarda, müzemizin içinde küçük de olsa hasar almış taşınabilir eserlerimiz başta olmak üzere mozaik ve taş eserlerimizin onarımı gerçekleştiriliyor."