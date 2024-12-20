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Hatay'da Kültür ve Sanat Çarşısı hizmete girdi

Hatay'da Kültür ve Sanat Çarşısı hizmete girdi
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Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede esnafa destek ve kentin kültürü ile sanatını tanıtma amacıyla oluşturulan Kültür ve Sanat Çarşısı, hizmete girdi.

Hatay'ın Defne ilçesinde depremzede esnafa destek ve kentin kültürü ile sanatını tanıtma amacıyla oluşturulan Kültür ve Sanat Çarşısı, hizmete girdi.

Hatay Valiliği ve AFAD koordinasyonunda Çekmece Mahallesi'nde kurulan çarşıda, kentin kültürünü ortaya çıkaracak yöresel el sanatları, yiyecek ve ürünlerin satılacağı çarşıda 7 restoran, kafeterya, cep sinema salonu, toplantı salonu ve 82 atölye yer alıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın küllerinden yeniden doğmaya başladığını gösteren Kültür ve Sanat Çarşısı'nın açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ni örnek alarak çarşının yapımında depremin ardından kente yollanan demir yük konteynerlerinin de kullanıldığını dile getirdi.

Masatlı, depremde çok büyük hasar alan medeniyetler şehri Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

Şehirde 600 yöresel ürünün olduğunu, 200'ünün tamamen kentte üretildiğinin ve bunların, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"2017 yılında UNESCO tarafından şehrimiz aynı zamanda gastronomi olarak da ilan edilmiştir. Tabii ipekçilikten hasırcılığa, heykelcilikten cam sanatına, ney yapımından mozaiğe varana kadar pek çok sanatı bu şehrimizde görmek mümkündür. Onun için burada faaliyette bulunacak olan sanatkarlarımızın, iş yeri sahiplerimizin o yüzündeki mutluluğu gördükçe, buraya gelen insanlarımızın hoş vakit geçirdiklerini gördükçe işte bizim bahtiyarlığımız ve mutluluğumuz daha da artacak ve daha çok çalışmaya da bunlar bizi sevk edecektir. Hatay'ımızda yaşayan bütün insanlarımız, Hatay'ımıza gelip burada zaman geçirecek. Buranın o tarihi, kültürel, dokusundan yararlanacak herkes için yaptık."

Masatlı, Kültür ve Sanat Çarşısı'nın esnafa ve sanatkarlara bereketli, bol kazançlar getirmesini diledi.

Açılışa, Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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