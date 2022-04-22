Hatay'da kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı - Haberler

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Hatay'da kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

AA - Erdal Türkoğlu - Güncel
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Hatay'da kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde, vatandaşların banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirerek kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları ileri sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerin 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, vatandaşların kart bilgileriyle kendi hesaplarına para aktardıkları iddia edilen U.A, A.K, S.A, T.Y, T.A, M.E. ile B.Y. yakalandı.

Adreslerde 69 banka ve kredi kartı, 39 hesap cetveli ve bir miktar para ele geçirildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

Kredi Kartı, Antakya, Banka, Hatay, Güncel, Haberler

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