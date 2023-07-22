Hatay'da konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale sayesinde diğer konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, Aşağıokçular Mahallesi'nde meydana geldi ve vatandaşların ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.