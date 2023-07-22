Hatay'da konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü
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Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını, hızlı müdahale sayesinde diğer konutlara sıçramadan söndürüldü. Yangın, Aşağıokçular Mahallesi'nde meydana geldi ve vatandaşların ihbarı üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaştı. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen konut yangını diğer konutlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın, Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde meydana geldi. Konuttan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını yayılmadan söndürdü. Önlem amaçlı soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde devam etti. - HATAY