Hatay'da Kontrollü Yıkım Sırasında Minare Kamyonun Üzerine Düştü

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde ağır hasar alan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki cami minaresi, kontrollü yıkımı sırasında park halindeki kamyonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yıkımda kamyonda ciddi hasar meydana geldi. Dörtyol ilçesi Numunevleri Mahallesi'ndeki Numune Camii'nin minaresi, Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından minarenin yıkımına karar verildi. Bugün camiye gelen görevliler, minareye halat bağlayıp kepçe ile çekerek kontrollü yıkım yaptı. Ancak minare yıkım işlemelini yapan özel şirkete ait park halindeki kamyonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yıkımda kamyonda ağır hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel