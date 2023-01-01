Hatay'da kontrolden çıkarak evin çatısına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun altındaki bir evin çatısına çarpıp evin önüne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yolun altındaki bir evin çatısına çarpıp evin önüne devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Özer Yusuf Abacı yönetimindeki 31 AIA 505 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak, yolun altında kalan bir evin çatısına çarpıp evin önüne yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Abacı, Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kaynak: AA / Güncel